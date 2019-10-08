Узбекистанский боец ММА Бекзод Нурматов умер после поединка

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Узбекистанский боец смешанного стиля (MMA) Бекзод Нурматов скончался в возрасте 28 лет, сообщает sports.uz.
Известно, что спортсмен умер от инсульта.
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За три дня до этого он провел поединок против россиянина Беслана Исаева на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 в Грозном. Нурматов проиграл раздельным решением судей.
Напомним, узбекистанский боец начал карьеру в декабре 2016 года.
За карьеру в MMA он одержал 11 побед и потерпел два поражения.
В начале апреля он завоевал чемпионский пояс серии Гран-при IV этнотурнира "Батыр башы" по смешанным единоборствам, который состоялся в столице Кыргызстана.