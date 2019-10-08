11:08 08 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Бекзод Нурматов

Узбекистанский боец ММА Бекзод Нурматов умер после поединка

© Фото: пресс-служба Минобороны Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
584 0 0

Боец ММА из Узбекистана Бекзод Нурматов умер через три дня после поединка в Грозном от инсульта. За карьеру в MMA он одержал 11 побед и потерпел два поражения.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Узбекистанский боец смешанного стиля (MMA) Бекзод Нурматов скончался в возрасте 28 лет, сообщает sports.uz.

Известно, что спортсмен умер от инсульта.

Военный курсант из Узбекистана одолел соперников из 15 стран и стал лучшим >>

За три дня до этого он провел поединок против россиянина Беслана Исаева на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 в Грозном. Нурматов проиграл раздельным решением судей.

Напомним, узбекистанский боец начал карьеру в декабре 2016 года.

За карьеру в MMA он одержал 11 побед и потерпел два поражения.

В начале апреля он завоевал чемпионский пояс серии Гран-при IV этнотурнира "Батыр башы" по смешанным единоборствам, который состоялся в столице Кыргызстана.

Теги:
смерть, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые популярные фото Instagram
Самые популярные фотографии Instagram за 9 лет
Взрыв красок: в Тбилиси появились гигантские граффити со смыслом
Граффити как искусство: гигантские рисунки на улицах Тбилиси – видео
ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Грация и сила: женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054