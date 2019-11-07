РФ и Узбекистан выявили 13 ячеек террористических организаций

Только за 2019 год странами СНГ и Россией вскрыто огромное количество ячеек террористов и задержано 138 боевиков.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Россия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан в 2019 году выявили и пресекли деятельность 13 ячеек террористических организаций, 138 боевиков были задержаны, сообщает РИА Новости.

Напомним, вчера директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиёсов заявил Sputnik Узбекистан, что ситуация в Сирии вынудила остаточную часть боевиков активизировать свои зарубежные филиалы, выехать в транзитные государства, укрыться в третьих странах.

Вместе с тем главарям удалось сохранить систему управления на том же уровне - достаточной для совершения нападения по всему миру.

Гиёсов: на границах ШОС возникают новые террористические базы >>

Согласно данным, террористы демонстрируют гибкость и приспосабливаются к любым условиям, в том числе активизировалась киберпреступность и хакерские атаки.

Таким образом, ИГ* превращается в глобальную организацию.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация