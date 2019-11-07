18:05 07 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана

РФ и Узбекистан выявили 13 ячеек террористических организаций

© Министерство обороны Узбекистана.
Происшествия
Получить короткую ссылку
36521
Sputnik Узбекистан

Только за 2019 год странами СНГ и Россией вскрыто огромное количество ячеек террористов и задержано 138 боевиков.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Россия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан в 2019 году выявили и пресекли деятельность 13 ячеек террористических организаций, 138 боевиков были задержаны, сообщает РИА Новости.

Напомним, вчера директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиёсов заявил Sputnik Узбекистан, что ситуация в Сирии вынудила остаточную часть боевиков активизировать свои зарубежные филиалы, выехать в транзитные государства, укрыться в третьих странах. 

Вместе с тем главарям удалось сохранить систему управления на том же уровне - достаточной для совершения нападения по всему миру.

Гиёсов: на границах ШОС возникают новые террористические базы >>

Согласно данным, террористы демонстрируют гибкость и приспосабливаются к любым условиям, в том числе активизировалась киберпреступность и хакерские атаки.

Таким образом, ИГ* превращается в глобальную организацию.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация

Теги:
Борьба с терроризмом, Террористы, Азербайджан, Азербайджан, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чулки и красотки: горячие фотографии с показа нижнего белья
Делегацию НАТО эвакуировали с конференции по безопасности в Грузии – видео
Нападение вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод
Атака боевиков на погранпост "Ишкобод": цифры и факты

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться