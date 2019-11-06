Гиёсов: на границах ШОС возникают новые террористические базы

Активности боевиков перенесены в соседние страны, в первую очередь в Афганистан. Все это будет способствовать созданию новых террористических баз на границах ШОС.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Ташкенте проходит седьмая научно-практическая конференция РАТС ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Наша встреча проходит на фоне серьезных испытаний, которым подвергается система международной безопасности. Сохраняются риски дестабилизации обстановки на пространстве ШОС: террористические организации, в том числе ИГ*", - заявил директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиёсов.

По его словам, ситуация в Сирии вынудила остаточную часть боевиков активизировать свои зарубежные филиалы, выехать в транзитные государства, укрыться в третьих странах.

Вместе с тем главарям удалось сохранить систему управления на том же уровне - достаточной для совершения нападения по всему миру.

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Согласно данным, террористы демонстрируют гибкость и приспосабливаются к любым условиям, в том числе активизировалась киберпреступность и хакерские атаки.

Таким образом, ИГ* превращается в глобальную организацию.

"Активности боевиков перенесены в соседние страны, в первую очередь в Афганистан. Все это будет способствовать созданию новых террористических баз на границах ШОС", - добавил спикер.

Напомним, в июне, подводя итоги работы РАТС ШОС, Гиёсов заметил, что обстановка у границ стран Организации обострилась из-за активизации боевиков ИГ* и других запрещенных международных террористических и экстремистских организаций на территории Афганистана. По его словам, сохраняется риск организации террористических актов силами завербованных в странах ШОС членов ИГ*.

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В ближайшие три года РАТС ШОС намерена активизировать сотрудничество с другими международными антитеррористическими организациями, а также возобновить практику проведения совместных учений.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.