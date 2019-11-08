Пробка и игрушечный пистолет: ГУВД о драке между водителями Ташкента

В Алмазарском районе у нескольких водителей не выдержали нервы в пробке. Один из них достал пистолет.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. По всем узбекским соцсетям за несколько дней разлетелось видео, на котором происходит потасовка между водителями в Ташкенте. Более того, один из них, якобы, угрожает другому пистолем.

Данный инцидент уже прокомментировали в ГУВД, объяснив, что пистолет оказался игрушечным.

"События происходили на улице Келес, где в тот момент не работал светофор и образовалась пробка. Водители двух автомобилей - 28-летний Фарход Ю., управлявший "Матизом", и 51-летний Жахонгир Ж., находившийся за рулем "Кобальта", не уступали друг другу дорогу, из-за чего между ними возник конфликт.

По информации следствия, Фарход Ю. угрожал Жахонгиру игрушечным пистолетом.

Проверка по данному инцидента продолжается, по результатам которой будет дана правовая оценка его участникам.

В Самарканде произошла массовая драка между строителями - видео >>

Напомним, несколько дней назад в Самарканде между гражданами Узбекистана и Турции произошла массовая драка. Согласно информации, все началось с того, что трое турецких специалистов разожгли огонь на территории стройплощадки, чтобы согреться. Когда к костру подошел еще один рабочий, гражданин Узбекистана, между ними возник спор, который перерос в потасовку. К драке присоединились еще шесть рабочих.