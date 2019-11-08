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Кабинки паспортного контроля

Пограничники Узбекистана задержали двух иранцев с фальшивыми паспортами

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Двое пассажиров, прибывшие авиарейсом из Стамбула, для прохождения паспортного контроля предоставили паспорта граждан Италии.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Пограничники Узбекистана задержали в аэропорту Ташкента двух граждан Ирана, пытавшихся пересечь границу по фальшивым итальянским паспортам, сообщается на Telegram-канале пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) Узбекистана.

Оказалось, что двое пассажиров, прибывшие авиарейсом из Стамбула, для прохождения паспортного контроля предоставили паспорта граждан Италии.

"Во время изучения документов было установлено, что итальянские паспорта являются фальшивыми", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного расследования установлено, что задержанные являются гражданами Ирана, к ним уже применены меры, предусмотренные законодательством.

Напомним, в июле прибывших в Мексику туристов из Узбекистана не пропустили на пограничном контроле. 

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Несколько человек с паспортами РФ, в числе которых четыре человека из Узбекистана, прилетели в мексиканский Канкун, но не были пропущены. По словам дипломатов, у тех, кто прилетел из Узбекистана, российские паспорта оказались фальшивыми.

Теги:
паспортный контроль, паспорт, Иран, Иран, фальшивые документы, фальшивый, пограничники, Узбекистан, Узбекистан



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