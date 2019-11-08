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Самолет Uzbekistan Airways

После посадки самолета рейса Пекин-Ташкент пять человек госпитализированы

Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Посольство Узбекистана установило постоянный контакт с медицинским учреждением и держит ситуацию на контроле.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Пять человек из самолета рейса HY-502, следовавшего по маршруту Пекин-Ташкент, который вчера экстренно сел в аэропорту Ланьчжоу, находятся в больнице, сообщает МИД Узбекистана.

"Самолет НАК "Узбекистон хаво йуллари" совершил экстренную посадку в связи с ухудшением состояния здоровья пассажиров – граждан Узбекистана А. С., М. М., Д. А. и его супруги и сына – граждан России. Они после приземления самолета и оказания первой медицинской помощи госпитализированы в городскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В 5.41 7 ноября самолет вылетел в Ташкент.

Самолет рейса Пекин-Ташкент совершил экстренную посадку >>

Посольство установило постоянный контакт с медицинским учреждением и держит ситуацию на контроле.

Напомним, вчера самолет авиакомпании Uzbekistan airways, следующий рейсом Пекин-Ташкент, экстренно сел в аэропорту Ланьчжоу Чжунчуань. Экипаж принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту по маршруту следования.

Теги:
Москва, Москва, Пекин, Пекин, аварийная посадка, посадка, самолет, Самолет, пассажиры, Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан



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