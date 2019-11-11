В Каракалпакстане грузовик наехал на людей на обочине

Управлявший грузовым автомобилем по доверенности наехал на сидевших на правой обочине автотрассы мужчин. Оба погибли.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Каракалпакстане произошло серьезное ДТП с грузовым автомобилем. Погибли два человека, сообщает Следственный департамент МВД Узбекистана.

"9 ноября, примерно в 2 часа ночи, на 727-м километре автомобильной дороги А-380 "Гузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" водитель грузового автомобиля ГАЗ-52 40-летний Е. А., управлявший грузовым автомобилем по доверенности и следуя по маршруту Амударья-Нукус, наехал на сидевших на правой обочине автотрассы 40-летнего Б. К. и 39-летнего К. А.", - говорится в сообщении.

В результате один мужчина от полученных травм умер на месте, а К. А. скончался по пути в медицинское учреждение.

По данному факту Следственным управлением при МВД Республики Каракалпакстан возбуждено уголовное дело.

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В рамках уголовного дела Е. А. был привлечен к участию в качестве подозреваемого. Ведется предварительное следствие, в частности, назначены судебные экспертизы.

Напомним, в начале ноября в Ташкентской области произошло серьезное ДТП с участием двух автобусов, в которых находилось, в общей сложности, 39 человек. Погиб один человек.