Очередной случай взрыва от утечки бытового газа в одной из квартир жилого дома. На этот раз - в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Ташкентской области произошел мощный взрыв от утечки бытового газа, погибли два человека, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

"11 ноября примерно в 8.30 на территории махалли Сурун Куйичирчикского района Ташкентской области произошел взрыв от утечки бытового газа", - говорится в сообщении.

Следственный департамент В Ташобласти в результате утечки газа погибли два человека

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и выясняет причины произошедшего. О деталях инцидента должно быть сообщено дополнительно.

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