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В Ташобласти в результате утечки газа погибли два человека

В Ташобласти в результате утечки газа погибли два человека

Следственный департамент
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Очередной случай взрыва от утечки бытового газа в одной из квартир жилого дома. На этот раз - в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Ташкентской области произошел мощный взрыв от утечки бытового газа, погибли два человека, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

"11 ноября примерно в 8.30 на территории махалли Сурун Куйичирчикского района Ташкентской области произошел взрыв от утечки бытового газа", - говорится в сообщении.

В Ташобласти в результате утечки газа погибли два человека
Следственный департамент
В Ташобласти в результате утечки газа погибли два человека

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и выясняет причины произошедшего. О деталях инцидента должно быть сообщено дополнительно.

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Напомним, в конце октября в кишлаке Остона Янгиарыкского района Хорезмской области мужчина вместе с супругой и двумя детьми отравились угарным газом, уснув в комнате с работающей самодельной печью.

 

Теги:
Происшествие, утечка газа, Газ, газ, Узбекистан, Узбекистан, Ташкентская область



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