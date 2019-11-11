13:05 11 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Автомобиль скорой помощи

Еще несколько семей отравились угарным газом в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
38 0 0
Sputnik Узбекистан

Восемь человек в Кашкадарьинской области отравились угарным газом, включив газовую плиту в гостиной.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Узбекистане еще несколько семей отравились угарным газом, сообщает Генпрокуратура.

"11 ноября в 07.30 утра жительница махалли "Багдад" Каршинского района Кашкадарьинской области гражданка Б. И. и двое ее детей, а также 5 родственников, которые пришли к ней в квартиру, отравились угарным газом, включив газовую плиту в гостиной", - говорится в сообщении.

По последним данным, все восемь граждан были госпитализированы.

Также 10 ноября в 13.00 житель Нукуса Е. А. и его жена отравились угарным газом, образовавшимся в самодельном отопительном котле и погибли.

В Ташобласти в результате утечки газа погибли два человека >>

По обоим случаям органы прокуратуры проводят предварительные следственные действия.

Напомним, сегодня также стало известно о том, что в Ташкентской области произошел мощный взрыв от утечки бытового газа, погибли два человека.

Теги:
Происшествие, Газ, газ, угарный газ, Узбекистан, Узбекистан, Нукус, Кашкадарьинская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
По ту сторону Берлинской стены: как жили немцы в ГДР - фото из музея
Пятилетняя сноубордистка вытворяет невероятные трюки - видео
Пятилетняя сноубордистка вытворяет невероятные трюки - видео
Битва с пустыней
Битва с пустыней: как Узбекистан спасает Арал

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться