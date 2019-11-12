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Страшное изнасилование в Кашкадарьинской области: скандальный вывод СМИ

Страшное изнасилование в Кашкадарьинской области: скандальный вывод СМИ

На посту
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Газета "На посту" задалась вопросом, почему эта девушка гуляла ночью одна и "куда смотрели ее родители"?

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Кашкадарьинской области совершено зверское происшествие: пятеро узбекистанцев изнасиловали 26-летнюю девушку, сообщает газета "На посту".

"В октябре ночью пятеро мужчин встретили на улице девушку, насильно усадили ее в автомобиль, отвезли  в безлюдное место и изнасиловали", - говорится в сообщении.

В настоящее время все мужчины задержаны, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 118 ("Изнасилование").

Однако самое интересное, что газета "На посту" задалась вопросом, почему эта девушка гуляла ночью одна и "куда смотрели ее родители"?

Напомним, в конце октября мужчина, насиловавший в течение двух лет узбекистанку в Уфе, был взят под стражу. 

Преступник, насиловавший узбекистанку в Уфе, взят под стражу >>

Он в течение двух лет насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистане в Уфе. 44-летний мужчина шантажировал ее из-за проблем матери с документами.

После этого гражданку Узбекистана и ее сестер отправили в социальный приют, а мать — в центр временного содержания иностранных граждан.

Теги:
Кашкадарьинская область, Узбекистан, Узбекистан, Изнасилование, Происшествие



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