Мужчина убил свою беременную супругу в Самаркандской области

Мужчина поссорился со свой женой, после чего задушил ее и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Самаркандской области мужчина убил свою беременную супругу и покончил жизнь самоубийством, сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

"12 ноября около 00.10 житель Акдарьинского района Самаркандской области, 33-летний индивидуальный предприниматель Х. Т., в ходе семейного скандала задушил свою супругу, 25-летнюю гражданку Д. В., а затем покончил с собой", - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой Акдарьинского района возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 97 УК РУз ("Умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности").

Напомним, в октябре стало известно о том, что мужчина в Ташкенте держал свою жену в плену на цепи.

В Ташкенте муж держал на цепи свою жену - видео >>

На сегодняшний день в Республике Узбекистан создано 160 центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия. Первый был открыт в прошлом году.

Женщины, которые столкнулись с жестокостью, могут позвонить по телефону доверия 1146.