15:27 04 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Закрытые на замок ворота

В Ташкенте муж держал на цепи свою жену - видео

© Flickr / Dee Delgado
Общество
Получить короткую ссылку
775 0 0

Сейчас родители увезли ее из дома, сняв видео и разместив его в Интернете. Правоохранительные органы уже занялись этим делом.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Мужчина в Ташкенте держал свою жену в плену на цепи, сообщает UPL.

"Родители жительницы Ташкента обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что их дочь находится в плену в доме мужа", - говорится в сообщении.

Оказалось, что он держал ее на цепи по несколько часов в день: заковывал, когда уходил на работу, и освобождал после того, как возвращался вечером.

Известно, что у супругов двое детей.

Сеть уже облетело видео, которое сняли родители девушки в момент, когда самого мужчины не было дома.

В Коми женщина убила своего мужа после 40 лет насилия >>

Для безопасности родители увезли дочь к себе.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются данным делом.

Напомним, на сегодняшний день в республике Узбекистан создано 160 центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия. Первый был открыт в прошлом году.

Женщины, которые столкнулись с жестокостью, могут позвонить по телефону доверия 1146.

Теги:
права женщин, женщина, девушки, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, насилие в семье, насилие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Розовые боа и растяжка: закулисье "Мулен Руж" - фотолента
Итоги визита Валентины Матвиенко в Узбекистан
Заявления, цветы и чарующая Бухара: как прошел визит Матвиенко в Узбекистан
Что изменилось в налоговой системе Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054