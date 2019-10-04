В Ташкенте муж держал на цепи свою жену - видео

Сейчас родители увезли ее из дома, сняв видео и разместив его в Интернете. Правоохранительные органы уже занялись этим делом.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Мужчина в Ташкенте держал свою жену в плену на цепи, сообщает UPL.

"Родители жительницы Ташкента обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что их дочь находится в плену в доме мужа", - говорится в сообщении.

Оказалось, что он держал ее на цепи по несколько часов в день: заковывал, когда уходил на работу, и освобождал после того, как возвращался вечером.

Известно, что у супругов двое детей.

Сеть уже облетело видео, которое сняли родители девушки в момент, когда самого мужчины не было дома.

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Для безопасности родители увезли дочь к себе.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются данным делом.

Напомним, на сегодняшний день в республике Узбекистан создано 160 центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия. Первый был открыт в прошлом году.

Женщины, которые столкнулись с жестокостью, могут позвонить по телефону доверия 1146.