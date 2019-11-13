14:46 13 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск

Груз "с огоньком" на 78 млн сумов остановили на границе

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
Получить короткую ссылку
39 0 0
Sputnik Узбекистан

В багажном отделении автомобиля, который попал на камеры наружного видеонаблюдения и вызвал подозрения таможенников, было обнаружено 67 тысяч 290 единиц пиротехнических изделий.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета в ходе оперативного мероприятия изучили видео с камер наружного наблюдения, сообщает пресс-служба ГТК.

В Ташкенте взяли с поличным продавцов пиротехники
Пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
В Ташкенте взяли с поличным продавцов пиротехники

На кадры попал автомобиль, который вызвал подозрения сотрудником таможенной службы.

Оказалось, что в багажном отделении транспортного средства было 67 тысяч 290 единиц пиротехнических изделий общей стоимостью 78,5 миллиона сумов.

Взрывоопасный груз пытались ввести на территорию республики без необходимых разрешительных документов, поставив, таким образом, под удар безопасность на празднике.

В Термезе задержали торговца контрабандной пиротехникой >>

В настоящее время по данному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
Узбекистан, Государственный таможенный комитет, пиротехника



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Камила Морроне
Главный сердцеед Голливуда: девушки Леонардо Ди Каприо
Хабиб Нурмагомедов дал советы по воспитанию детей – видео
Военное сотрудничество России и Узбекистана
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться