Груз "с огоньком" на 78 млн сумов остановили на границе

В багажном отделении автомобиля, который попал на камеры наружного видеонаблюдения и вызвал подозрения таможенников, было обнаружено 67 тысяч 290 единиц пиротехнических изделий.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета в ходе оперативного мероприятия изучили видео с камер наружного наблюдения, сообщает пресс-служба ГТК.

На кадры попал автомобиль, который вызвал подозрения сотрудником таможенной службы.

Оказалось, что в багажном отделении транспортного средства было 67 тысяч 290 единиц пиротехнических изделий общей стоимостью 78,5 миллиона сумов.

Взрывоопасный груз пытались ввести на территорию республики без необходимых разрешительных документов, поставив, таким образом, под удар безопасность на празднике.

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В настоящее время по данному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.