В Сергелийском районе произошел пожар в цехе по производству чипсов

Предполагаемая причина пожара на предприятии - возгорание масла во фритюрнице. Спасти от огня удалось 130 кв. м.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента загорелся цех по производству картофельных чипсов, сообщает Служба пожарной безопасности.

"13 ноября в 12 часов 46 минут в Сергелийском районе загорелась крыша цеха по производству картофельных чипсов на площади 20 кв. м. На ликвидации пожара было задействовано 4 единицы пожарной техники. Боевые пожарные расчеты прибыли на место пожара в 12 часов 50 минут, и в результате оперативных и слаженных действий личного состава возгорание было локализовано в 13.12 и полностью потушено в 13 часов 15 минут", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, от огня удалось спасти 130 кв. м строений здания. Предполагаемая причина пожара - возгорание масла во фритюрнице. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

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Управление пожарной безопасности города Ташкента убедительно просит всех руководителей и сотрудников объектов отраслей экономики и социальной сферы, а также граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности.