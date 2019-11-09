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В Сергелийском районе произошел крупный пожар

В Сергелийском районе горел цех по производству мебели и синтепона

Пресс-служба Управления пожарной безопасности Ташкента.
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано. На ликвидацию пожара задействовано 18 единиц пожарной техники.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В Сергелийском районе произошел серьезный пожар на территории цеха по производству мебели и синтепона, сообщает Управление пожарной безопасности Ташкента.

"8 ноября в 17:52 часов, в Сергелийском районе, на 2-массиве, по улице Лутфикор 1-проезд 1, на 2-этаже здания расположенного на территории Сергелийской малой производственной зоны, горели цеха на площади 1500 кв.м. Сохранено 15500 кв.м. строений здания от пожара. Пожар был локализован в 19:46 и ликвидирован в 20:20 часов", - говорится в сообщении.

Причина пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливается. Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано. На ликвидацию пожара задействовано 18 единиц пожарной техники.

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Управление пожарной безопасности города Ташкента, убедительно просит всех руководителей и сотрудников объектов отраслей экономики и социальной сферы, а также граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Напомним, в конце октября в Андижане в промышленной зоне произошел пожар, при тушении которого погиб пожарный. 

Командир пожарного отряда 1-й профессиональной части пожарной безопасности УПБ Андижанской области Ж. Н., тушивший пожар на третьем этаже здания, упал на второй этаж и получил ранения.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, тушение пожара, пожарные, пожар



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