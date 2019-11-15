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В Андижанской области во время ссоры зарезали 19-летнего юношу

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Убийца задержан в процессуальном порядке. Возбуждено уголовное дело по статье 104 ("Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека").

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Асаке молодого человека зарезали во время бытовой ссоры. Его пырнул ножом знакомый, передает Следственный департамент при МВД республики. 

Нож в руке мужчины
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Сообщается, что удар оказался смертельным. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, раненый скончался в больнице.

Ссора между 24-летним и 19-летним юношами произошла на улице в ночь с 13 на 14 ноября 2019 года. В качестве вещественных доказательств были изъяты одежда покойного и нож.

Убийца задержан в процессуальном порядке. Возбуждено уголовное дело по статье 104 ("Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека").

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Предварительное следствие по данному инциденту продолжается.

Теги:
МВД Узбекистана, Происшествие, поножовщина, Андижанская область



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