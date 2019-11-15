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В больнице

Студент из Узбекистана, находившийся в коме, умер в московской больнице

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Молодой человек находился в коме с конца августа. Его родители считают, что к гибели их сына привели неверные действия врачей.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Студент медицинского факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Улмасхон Бахронов из Узбекистана, впавший в кому после укола галоперидола, умер в московской больнице №67 имени Ворохобова. Информацию подтвердил МИД  Узбекистана.

В четверг при содействии посольства тело молодого человека было отправлено на родину.

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Студент из Самарканда Улмасхон Бахронов был доставлен в одну из клиник Москвы из-за кровотечения из носа 20 августа, однако спустя некоторое время был переведен из обычной палаты в отделение реанимации.

По словам матери, которая также работает врачом, московские медики назначили ее сыну неверные препараты. В частности, врачи вкололи молодому человеку галоперидол, из-за чего его сердце остановилось. После этого Улмасхон впал в кому.

Сейчас проводится проверка случившегося на предмет дачи правовой оценки действиям врачей.

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Теги:
Узбекистан, Россия, Москва, больница, кома, студент



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