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Теплицы общества с ограниченной ответственностью Бек кластер в Мирзаабадском районе

В Навоийской области незаконно сожгли газ на 342 млн сумов

Пресс-служба президента Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Вероятнее всего газоснабжающим предприятием создавались условия для незаконного и произвольного использования природного газа потребителями.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В ходе расследования Узнефтегазинспекции выяснилось, что тепличные хозяйства, принадлежащие еще нескольким предприятиям в регионе, снабжались природным газом без заключения договора с газоснабжающим предприятием. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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Общий объем незаконно использованного природного газа тепличными хозяйствами составил 342 тысячи кубометров, что по предварительным подсчетам составляет ущерб в размере 342 млн сумов.

Анализируя факты незаконного потребления природного газа, складывается впечатление, что газоснабжающим предприятием создавались условия для незаконного и произвольного использования природного газа потребителями.

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Следует отметить, что с начала 2019 года выявлено более 2500 фактов нарушения правил пользования природным газом.

Теги:
Узбекистан, хищение, газ, Навоийская область, Минэнерго



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