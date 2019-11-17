В Навоийской области незаконно сожгли газ на 342 млн сумов

Вероятнее всего газоснабжающим предприятием создавались условия для незаконного и произвольного использования природного газа потребителями.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В ходе расследования Узнефтегазинспекции выяснилось, что тепличные хозяйства, принадлежащие еще нескольким предприятиям в регионе, снабжались природным газом без заключения договора с газоснабжающим предприятием. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Общий объем незаконно использованного природного газа тепличными хозяйствами составил 342 тысячи кубометров, что по предварительным подсчетам составляет ущерб в размере 342 млн сумов.

Анализируя факты незаконного потребления природного газа, складывается впечатление, что газоснабжающим предприятием создавались условия для незаконного и произвольного использования природного газа потребителями.

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Следует отметить, что с начала 2019 года выявлено более 2500 фактов нарушения правил пользования природным газом.