Жителей двух столичных районов предупредили об отключении газа

Остановка газоснабжения связана с запуском газопровода высокого давления, специалисты будут проводить работы по подсоединению отходящих магистралей.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Столичная администрация разместила в социальных сетях информацию о том, в каких районах сегодня не будет газа. Отключение запланировано с 8.00 до 19.00 и коснется Бектемирского и Яшнабадского районов.

По данным столичного хокимията, это связано с запуском газопровода высокого давления, специалисты будут проводить работы по подсоединению отходящих магистралей.

Напомним, с понедельника температура по республике перешла за минус. В Узгидромете пообещали, что до конца недели территория страны будет находиться под влиянием прохладной воздушной массы, с которой осадки не ожидаются.