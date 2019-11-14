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Газовая плита

Жителей двух столичных районов предупредили об отключении газа

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

Остановка газоснабжения связана с запуском газопровода высокого давления, специалисты будут проводить работы по подсоединению отходящих магистралей.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Столичная администрация разместила в социальных сетях информацию о том, в каких районах сегодня не будет газа. Отключение запланировано с 8.00 до 19.00 и коснется Бектемирского и Яшнабадского районов.

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По данным столичного хокимията, это связано с запуском газопровода высокого давления, специалисты будут проводить работы по подсоединению отходящих магистралей.

Напомним, с понедельника температура по республике перешла за минус. В Узгидромете пообещали, что до конца недели территория страны будет находиться под влиянием прохладной воздушной массы, с которой осадки не ожидаются.

Теги:
газоснабжение, газ, Хокимият Ташкента, Ташкент



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