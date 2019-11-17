Семейная трагедия: семья в Джизаке отравилась угарным газом

В результате несчастного случая гражданин Р. Р. погиб, а его жена с ребенком были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. По данным Генпрокуратуры Узбекистана, 15 ноября, примерно в 14:30 часов, проживающие в Джизаке, гражданин Р.Р., его супруга, гражданка У.Р., и их ребенок Ш.Р. отравились угарным газом, исходящим из газовой плиты, установленной на кухне дома.

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В результате этого происшествия, гражданин Р. Р. погиб, а его жена с ребенком были госпитализированы.

По данному факту прокуратурой района ведется доследственная проверка.