18:51 17 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск

Трое скончались от угарного газа в Наманганской области

© МЧС Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
33 0 0
Sputnik Узбекистан

Расследование происшествия показало, что дом обогревался самодельной печью, к которой резиновым шлангом был присоединен баллон с пропаном. Отравление угарным газом произошло во время сна членов семьи.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В ночь с 16 на 17 ноября примерно в 3:10 в доме в махалле "Дустлик" Уйчинского района Наманганской области зафиксировано очередное отравление угарным газом семьи из четырех человек. Мать и двое детей скончались, отец госпитализирован, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Семейная трагедия: семья в Джизаке отравилась угарным газом >>

Расследование происшествия показало, что дом обогревался самодельной печью, к которой резиновым шлангом был присоединен баллон с пропаном. Отравление угарным газом произошло во время сна членов семьи.

По факту инцидента ведутся доследственные мероприятия.

Теги:
Узбекистан, МЧС Узбекистана, Наманганская область, отравление газом, газ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Очень мокрый туризм: как развлекаются гости Венеции, попавшие в наводнение
Президент Литвы помиловал двух граждан России – их обвиняли в шпионаже
Военное сотрудничество России и Узбекистана
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться