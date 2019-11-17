Трое скончались от угарного газа в Наманганской области

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В ночь с 16 на 17 ноября примерно в 3:10 в доме в махалле "Дустлик" Уйчинского района Наманганской области зафиксировано очередное отравление угарным газом семьи из четырех человек. Мать и двое детей скончались, отец госпитализирован, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
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Расследование происшествия показало, что дом обогревался самодельной печью, к которой резиновым шлангом был присоединен баллон с пропаном. Отравление угарным газом произошло во время сна членов семьи.
По факту инцидента ведутся доследственные мероприятия.