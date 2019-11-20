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Гавхар Шарипова

Ссора с водителем: Гавхар Шарипова выпала из автомобиля на скорости

Следственный комитет
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Несмотря на то что водитель видел, как узбекская актриса открыла дверь автомобиля и пыталась выйти, он не снизил скорость, и девушка выпала на дорогу.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Актриса Гавхар Шарипова погибла в результате ссоры с водителем грузового автомобиля, сообщает Следственный департамент Узбекистана.

"В ночь на 18 ноября 2019 года примерно в 02 часа 20 минут 29-летний Ф. Ш., управляя грузовым автомобилем марки ISUZU, двигаясь по автомобильной дороге А378 "Самарканд-Гузор", проехав 148-й километр автотрассы, расположенный на территории махалли Яргунчи Гузарского района Кашкадарьинской области, учинил ссору с попутчицей - 39-летней Шариповой Г.", - говорится в сообщении.

По информации департамента, несмотря на то что водитель видел, как узбекская актриса открыла дверь автомобиля и пыталась выйти, он не снизил скорость, в результате чего девушка выпала из салона автомобиля на проезжую часть.

В итоге, получив телесные повреждения, не совместимые с жизнью, узбекистанка скончалась на месте.

Напомним: о том, что в Кашкадарье в страшном ДТП погибла узбекская актриса Гавхар Шарипова, стало известно еще вчера.

Молодая узбекская актриса погибла в страшном ДТП >>

Молодая актриса в 2001 году окончила Ташкентский государственный институт искусств по специальности "драматургия и театр". Работала в Узбекском национальном академическом драматическом театре. Особенно запомнилась своим зрителям безмерно талантливым исполнением Рехи в пьесе Г. Лессинга "Натан Мудрый".

Гавхар Шарипова запомнилась узбекским любителям кино благодаря своим уникальным персонажам в фильмах "Алпомиш", "Алданган аёл" и в известном телесериале "Опа-сингиллар". Актриса также мастерски проявила себя в искусстве дубляжа.

Теги:
Кашкадарьинская область, Происшествие, ДТП, авария, смерть, погибшие, актриса, Узбекистан, Узбекистан



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