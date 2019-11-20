Узбекистанцы отдавали органы для незаконных операций в Казахстане

По данным МВД Казахстана, на территории республики в 2017-2018 годах действовала преступная группа в сфере трансплантации человеческих органов. Свои почки отдавали нуждающиеся в деньгах узбекистанцы, кыргызстанцы и украинцы.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Казахстане сотрудники полиции задержали главного врача Городской клинической больницы №1 города Шымкента Абылая Донбая, которого подозревают по двум статьям Уголовного кодекса: участие в транснациональной преступной группе и незаконное изъятие органов человека. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В ходе досудебного расследования было установлено, что на территории республики в 2017-2018 годах действовала преступная группа в сфере трансплантации человеческих органов. В нее входили граждане других государств.

В качестве доноров они привлекали граждан Узбекистана, Кыргызстана и Украины, которые были вынуждены продавать свои почки из-за тяжелого материального положения. Реципиентами выступали обеспеченные люди из стран дальнего зарубежья, в основном Израиля.

"Следствием установлено, что гражданин Донбай А. А. в предварительном сговоре с членами преступной группы, о деятельности которых он достоверно был осведомлен, несмотря на законодательный запрет купли-продажи органов человека, за крупное денежное вознаграждение проводил незаконные операции по изъятию и пересадке почек", — говорится в публикации.

Ранее по этому делу были арестованы врач-трансплантолог Гани Куттымуратов и один из членов преступной группы — гражданка Кыргызстана Тайсалова Б.Т.

В настоящее время принимаются меры к окончанию уголовного дела с направлением в суд.