Два узбекистанца погибли от падения кирпичей в Воронеже

На двух рабочих 26 и 39 лет упали силикатные кирпичи с высоты 13-го этажа, вследствие чего они были смертельно травмированы и скончались на месте происшествия.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Двое рабочих, погибших при падении кирпичей с 13-го этажа на стройке в Воронеже, были гражданами Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство региона.

Инцидент произошел около 11.00 мск 19 ноября на строительной площадке по улице Шишкова: двое рабочих погибли после того, как на них с высоты 13-го этажа упали кирпичи.

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

"Прокуратура Центрального района Воронежа признала законным постановление о возбуждении уголовного дела... По предварительным данным, 19 ноября 2019 года, примерно в 11 часов 00 минут, на строящемся объекте ООО "Партнер"... произошло падение силикатных кирпичей на находящихся внизу граждан республики Узбекистан в возрасте 26 и 39 лет, вследствие чего они были смертельно травмированы и скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела взят прокурором района под личный контроль.

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Также прокуратурой района организована проверка соблюдения требований действующего, в том числе градостроительного, законодательства на объекте строительства.

Напомним, 19 ноября в здании ОВД Зааминского района Джизакской области семеро наемных рабочих, осуществлявших ремонтные работы, погибли от отравления угарным газом.