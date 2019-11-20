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Семь человек погибли в здании ОВД в Джизакской области

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Наемные рабочие отравились угарным газом при проведении ремонтных работ в здании ОВД в Джизакской области.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. По сообщению начальника отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова, 19 ноября в здании ОВД Зааминского района Джизакской области семеро наемных рабочих, осуществлявших ремонтные работы, погибли от отравления угарным газом.

По данному факту прокуратурой Джизакской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 207 УК РУз ("Должностная халатность, повлекшая смерть человека"). Ведется следствие.

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Напомним, с наступлением холодов в Узбекистане несчастные случаи отравления угарным газом в связи с использованием самодельных отопительных приборов участились.

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Проводится интенсивная разъяснительная работа среди населения, однако люди продолжают умирать. Только за 20 дней ноября по этой причине погибли 16 человек, включая вчерашний случай в Джизакской области.

Теги:
ОВД, Джизакская область, Узбекистан, отравление газом, угарный газ, скорая помощь



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