В Ташкентской области заключенный обманул другого на $2 тысячи

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Заключенный в Ташкентской области обманул другого на 2 тысячи долларов, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.
"В колонии-поселении №43 в Ташкентской области заключенный Б. Р. путем мошенничества завладел 2 тысячами долларов другого заключенного", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Б. Р. вошел в доверие к заключенному, обманом заверив его в необходимости дачи взятки адвокату для освобождения из колонии.
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Специальная прокуратура Ташкента возбудила в отношении Б. Р. уголовное дело.
Ведутся следственные действия.