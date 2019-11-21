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Охранный периметр минской исправительной колонии

В Ташкентской области заключенный обманул другого на $2 тысячи

© Sputnik / Иван Руднев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

По данным ведомства, мошенник вошел в доверие к заключенному, обманом заверив его в необходимости дачи взятки адвокату для освобождения из колонии.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Заключенный в Ташкентской области обманул другого на 2 тысячи долларов, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

"В колонии-поселении №43 в Ташкентской области заключенный Б. Р. путем мошенничества завладел 2 тысячами долларов другого заключенного", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Б. Р. вошел в доверие к заключенному, обманом заверив его в необходимости дачи взятки адвокату для освобождения из колонии.

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Специальная прокуратура Ташкента возбудила в отношении Б. Р. уголовное дело. 

Ведутся следственные действия.

Теги:
Колония, Ташкентская область, деньги, доллары, мошенничество, мошенник, тюрьма, Тюрьма, заключенный, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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