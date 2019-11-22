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Работа судебных приставов

Депортирована группа узбекских нелегальных мигрантов

© Sputnik / Владимир Федоренко
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

За прошедшую неделю были выдворены десятки трудовых мигрантов из Узбекистана, нелегально пребывавших на территории одного из российских регионов.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Нелегальные мигранты из Узбекистана были депортированы из Самарской области, сообщает областное управление федеральной службы судебных приставов.

В ходе проведенного рейда, за прошедшую неделю судебные приставы Самарской области препроводили за пределы России 17 граждан Узбекистана.

По данным пресс-службы управления, мигранты въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, на которых не требуется получение визы.

При этом по истечении разрешенных 90 суток пребывания, иностранные граждане не покидают территорию России добровольно, тем самым нарушают правила нахождения на территории федерации. За данное нарушение в РФ предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны.

Иностранные рабочие выходят на улицу
© Sputnik / Валерий Мельников
На Урале более 100 мигрантов нелегально жили в общежитии Минобороны

Граждане-нарушители миграционного законодательства, таким образом, не смогут пресечь границу России раньше чем через 5 лет.

По сообщению, Самарского управления службы судебных приставов, с начала года из региона было депортировано свыше 640 иностранных граждан, нелегально пребывавших на российской территории.

Теги:
Узбекистан, Мигранты, выдворение, судебный пристав, Самара, Самарская область, депортация, нелегальные мигранты



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