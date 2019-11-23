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Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет документы

В Сурхандарье безработный мужчина напал на инспектора БПИ

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В отношении неплательщика возбуждено дело части 1 статьи статьи 219 Уголовного кодекса Узбекистана ("Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг").

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Spunik. В Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который напал на сотрудника Бюро принудительного исполнения. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Инцидент произошел днем 12 ноября в маххале "Пасурхи" Байсунского района. Сотрудник БПИ пришел домой к безработному мужчине 1981 года рождения для исполнения своих служебных обязанностей. Тот напал на инспектора и нанес ему телесные повреждения.

Сотрудники бюро принудительного исполнения Узбекистана
Пресс-служба республиканского бюро принудительного исполнения
И опасна, и трудна: в БПИ рассказали о потерях за два года службы
В отношении мужчины возбуждено дело части 1 статьи статьи 219 Уголовного кодекса Узбекистана ("Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг").

Ранее подобный инцидент произошел в Кувинском районе Ферганской области. Инспектор пришел к мужчине, чтобы исполнить законное решение о взыскании алиментов. Однако неплательщик не подчинился требованию: он напал на сотрудника БПИ и в ходе потасовки ударил его металлическим предметом.

Ранее руководитель правового отдела и международных связей Насимхон Бурханов сообщил, что за последние два года работы организации четверо сотрудников Бюро принудительного исполнения погибли при исполнении служебных обязанностей, еще более ста получили телесные повреждения в результате конфликтов с должниками и неплательщиками.

Теги:
Сурхандарьинская область, Узбекистан, уголовное дело, нападение, Бюро принудительного исполнения



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