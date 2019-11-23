ГУВД Ташкента установило заказчика баннера со скрытой рекламой наркотиков

Ранее в Яшнабадском районе столицы был обнаружен рекламный баннер с QR-кодом, ведущим на сайт по продаже наркотических средств.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. ГУВД Ташкента установило личность человека, по заказу которого в Ташкенте был размещен баннер с QR-кодом, ведущим на сайт по продаже наркотиков.

Объект был установлен в Яшнабадском районе столицы и демонтирован после того, как на него обратили внимание журналисты.

По данным ведомства, заказ на размещение баннера получил и выполнил 48-летний Ш. Ш. Заказчиком выступил житель Самаркандской области 29-летний С. Х. — руководитель фирмы, занимающейся изготовлением наружной рекламы.

Помимо столицы, такой же баннер был размещен по заказу С. Х. в Самарканде. Его тоже демонтировали.

По словам С. Х., он получил заказ через интернет от блогера из России, деньги ему были перечислены на банковскую карту.

"Причем он получил от блогера уже готовый к распечатке дизайн баннера также через интернет", — говорится в публикации.

В отношении Ш. Ш. и С. Х. были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 178-1 Кодекса Узбекистана об административной ответственности.

ГУВД передало информацию о возможном размещении подобных баннеров своим коллегам из других регионов и продолжает работу по установлению заказчиков, находящихся за границей.

"Также будет выяснено, знали ли заказчик и исполнитель, что на самом деле скрыто за рекламой челленджа, или они сделали это неумышленно, а также имелся ли QR-код скрытого сайта с рекламой наркотиков и психотропных веществ на том файле, что был получен через интернет, или же он появился позже, и если да, то каким образом", — отметили в ГУВД.

Ранее известный блогер из Ташкента Шахзода Салимжанова рассказала, как ее коснулась история с баннерами в Алматы, на которых рекламировали наркотики. Они были установлены в центре нескольких крупнейших городов Казахстана, в том числе в Алматы. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.