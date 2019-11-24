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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи

Крупное ДТП под Оренбургом: среди погибших граждане Узбекистана

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Шесть человек, в том числе один ребенок погибли при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Оренбургской области. ДТП произошло на 15-м километре автодороги "Оренбург-Акбулак".

ДТП
© Следственный департамент при МВД
На трассе Ташкент-Ош произошло страшное ДТП

Жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана. Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по области. 

Водитель микроавтобуса погиб, водитель грузового автомобиля не пострадал.

В ведомстве отметили, что еще двое пострадавших - в тяжелом состоянии.

Теги:
ребенок, Таджикистан, Узбекистан, граждане, погибшие, Оренбург, ДТП



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