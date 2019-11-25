ГТК провел крупный рейд по пресечению оборота пиротехники

В преддверии новогодних праздников в республике наблюдается бум попыток ввоза и незаконной продажи пиротехнических изделий. В этой связи Таможенным комитетом республики был произведен традиционный рейд по выявлению и пресечению правонарушений.

ТАШКЕНТ, 25 ноя -Sputnik. Управлением по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета по республике проведен рейд по выявлению оборота запрещенных на территории Узбекистана пиротехнических изделий.

Так, в Зангиатинском районе Ташкентской области в ходе оперативного мероприятия был задержан местный гражданин, занимавшийся незаконной продажей 67 тысяч 290 единиц пиротехнических изделий.

Другой случай выявлен при таможенном контроле в отношении импортированной древесины. Среди товара были обнаружены спрятанные пиротехнические изделия и биологически активные добавки в большом количестве.

Решением Алмазарского районного суда по уголовным делам пиротехнические изделия в количестве 102 тысяч 118 единиц и биологически активные добавки неизвестного качества в количестве 5 тысяч 613 единиц общей стоимостью в 4 миллиарда 200 миллионов сумов были уничтожены в установленном порядке.

По выявленным фактам Государственным таможенным комитетом возбуждены уголовные дела и направлены в следственные органы.

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В Узбекистане действует законодательная норма, в соответствии с которой ввоз, производство, перевозка, хранение, реализация и использование пиротехнических средств на территории республики запрещаются.