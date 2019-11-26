Задержана женщина, шантажировавшая предпринимателей Ферганы

В результате расследования женщина была задержана с вещественными доказательствами при получении 20 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Фергане задержали женщину, которая требовала от предпринимателей 60 тысяч долларов, сообщает прокуратура Узбекистана.

"Женщина по имени М. Ю., пригрозив распространением связанных с предпринимателем Д. видеозаписей в целях дискредитации среди конкурирующих бизнесменов, потребовала 60 тысяч долларов путем вымогательства", - говорится в сообщении.

Согласно информации, она была задержана с вещественными доказательствами при получении 20 тысяч долларов.

По данному факту в отношении М. Ю. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

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