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Задержана женщина, шантажировавшая предпринимателей Ферганы

© Flickr/ Chris Potter
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В результате расследования женщина была задержана с вещественными доказательствами при получении 20 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Фергане задержали женщину, которая требовала от предпринимателей 60 тысяч долларов, сообщает прокуратура Узбекистана.

"Женщина по имени М. Ю., пригрозив распространением связанных с предпринимателем Д. видеозаписей в целях дискредитации среди конкурирующих бизнесменов, потребовала 60 тысяч долларов путем вымогательства", - говорится в сообщении.

Согласно информации, она была задержана с вещественными доказательствами при получении 20 тысяч долларов.

По данному факту в отношении М. Ю. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

В Ташкентской области заключенный обманул другого на $2 тысячи >>

Напомним, 20 ноября заключенный в Ташкентской области обманул другого на 2 тысячи долларов.

Известно, что он вошел в доверие к заключенному, обманом заверив его в необходимости дачи взятки адвокату для освобождения из колонии.

Теги:
узбекистанка, Узбекистан, Узбекистан, Фергана, Фергана, мошенничество, мошенник



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