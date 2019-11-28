В Карши за несколько дней угарным газом отравились 9 человек

Как выяснилось, причиной сильного отравления стало то, что члены семьи подожгли дрова и занесли их в дом.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Отравление угарным газом стало самой главной проблемой Узбекистана с наступлением холодов. Так, в одной только Кашкадарьинской области за несколько дней пострадали девять человек, сообщает Минздрав.

"26 ноября, примерно в 22.00, в поселке Паргуза города Карши четыре человека отравились угарным газом", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, причиной отравления стало то, что члены семьи подожгли дрова и занесли их в дом.

В настоящее время пациентам оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Карши >>

25 ноября в Кашкадарьинский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступила семья из пяти человек с признаками острого отравления угарным газом.

Напомним, сейчас по всей республике проводится интенсивная разъяснительная работа среди населения, однако люди продолжают умирать. Число погибших увеличивается с каждым днем.