Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Карши

В Кашкадарьинский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступила семья из пяти человек с признаками острого отравления угарным газом.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Кашкадарьинской области семья из пяти человек отравилась угарным газом, сообщает Telegram "Новости Кашкадарьи".

"25 ноября в 02.40 в Кашкадарьинский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступила семья из пяти человек с признаками острого отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

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Напомним, с наступлением холодов в Узбекистане несчастные случаи отравления угарным газом в связи с использованием самодельных отопительных приборов участились.

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Проводится интенсивная разъяснительная работа среди населения, однако люди продолжают умирать. Только за 20 дней ноября по этой причине погибли 16 человек.