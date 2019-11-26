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Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Карши

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191126/12878562/Semya-iz-pyati-chelovek-otravilas-ugarnym-gazom-v-Karshi.html

В Кашкадарьинский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступила семья из пяти человек с признаками острого отравления угарным газом.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Кашкадарьинской области семья из пяти человек отравилась угарным газом, сообщает Telegram "Новости Кашкадарьи".

"25 ноября в 02.40 в Кашкадарьинский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступила семья из пяти человек с признаками острого отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

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Напомним, с наступлением холодов в Узбекистане несчастные случаи отравления угарным газом в связи с использованием самодельных отопительных приборов участились.

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Проводится интенсивная разъяснительная работа среди населения, однако люди продолжают умирать. Только за 20 дней ноября по этой причине погибли 16 человек.

Теги:
Происшествие, отравление газом, отравление, Газ, газ, угарный газ, Узбекистан, Узбекистан, Кашкадарьинская область, Карши



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