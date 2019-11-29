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Уроженцы Узбекистана разбились на частном самолете в Канаде

© Facebook / Anson Air
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191129/12903249/Urozhentsy-Uzbekistana-razbilis-na-chastnom-samolete-v-Kanade.html

Консульско-правовой департамент МИД и посольство Узбекистана в Вашингтоне выразили соболезнования родным и близким погибших.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Уроженцы Узбекистана Отабек Облокулов и Бобомурод Набиев, а также члены их семей, погибли в результате крушения частного легкомоторного самолета в провинции Онтарио (Канада). Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Инцидент произошел 27 ноября, на следующий день о нем написали местные СМИ.

Уроженцы Узбекистана разбились на частном самолете в Канаде
Twitter / TSB of Canada
Уроженцы Узбекистана разбились на частном самолете в Канаде

По данным посольства Узбекистана в Вашингтоне, самолетом управлял Отабек Облокулов, который вместе с супругой, тремя детьми и другими родственниками летел из Торонто в Кингстон на выходные.

Предварительная причина трагедии — неблагоприятные погодные условия.

"В результате принятых посольством РУз срочных мер, в том числе переговоров с полицией Кинстона, удалось установить личности всех погибших", — говорится в публикации.

Консульско-правовой департамент МИД и посольство Узбекистана в Вашингтоне выразили соболезнования родным и близким погибших.

Теги:
США, Узбекистанцы, гибель, МИД Узбекистана



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