Консульско-правовой департамент МИД и посольство Узбекистана в Вашингтоне выразили соболезнования родным и близким погибших.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Уроженцы Узбекистана Отабек Облокулов и Бобомурод Набиев, а также члены их семей, погибли в результате крушения частного легкомоторного самолета в провинции Онтарио (Канада). Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Инцидент произошел 27 ноября, на следующий день о нем написали местные СМИ.

Twitter / TSB of Canada Уроженцы Узбекистана разбились на частном самолете в Канаде

По данным посольства Узбекистана в Вашингтоне, самолетом управлял Отабек Облокулов, который вместе с супругой, тремя детьми и другими родственниками летел из Торонто в Кингстон на выходные.

Предварительная причина трагедии — неблагоприятные погодные условия.

"В результате принятых посольством РУз срочных мер, в том числе переговоров с полицией Кинстона, удалось установить личности всех погибших", — говорится в публикации.

Консульско-правовой департамент МИД и посольство Узбекистана в Вашингтоне выразили соболезнования родным и близким погибших.