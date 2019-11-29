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Двери СИЗО

В Крыму задержали украинскую шпионку

Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191129/12905907/V-Krymu-zaderzhali-ukrainskuyu-shpionku.html

Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится в СИЗО.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Крыму россиянку, которая подозревается в государственной измене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФСБ уточнили, что женщину завербовали украинские спецслужбы, и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины она собирала секретные военные данные.

По словам депутата Госдумы РФ Дмитрия Белика, задержанная была гражданской служащей Черноморского флота, пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится в СИЗО.

Теги:
Украина, ФСБ, Крым, Севастополь, шпионаж



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