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В Самарканде рабочий погиб на стройке при обрушении грунта

В Самарканде рабочий погиб на стройке при обрушении грунта

SamCity
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191202/12917851/V-Samarkande-rabochiy-pogib-na-stroyke-pri-obrushenii-grunta.html

Один из мужчин был доставлен в ближайший медицинский центр с телесными повреждениями, а второй скончался на месте.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. В Самарканде произошло обрушение грунта при проведении земляных работ, один рабочий погиб, сообщает SamCity. 

"30 ноября в Самарканде в 17.30 произошло обрушение грунта во время строительства магистрального трубопровода на пересечении улицы Рудаки с улицей Бустонсарой", - говорится в сообщении.

По последним данным, под завалами оказались двое рабочих, один из них погиб.

Мужчина 1997 года рождения в результате тяжелых телесных повреждений был доставлен в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, а вот второй рабочий 1981 года рождения скончался на месте происшествия.

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Работы на данном участке вели сотрудники подрядной организации ООО "Стапласт".

В настоящее время выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств несчастного случая.

Теги:
погиб, стройка, рабочий, Происшествие, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



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