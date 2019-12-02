В Самарканде рабочий погиб на стройке при обрушении грунта

Один из мужчин был доставлен в ближайший медицинский центр с телесными повреждениями, а второй скончался на месте.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. В Самарканде произошло обрушение грунта при проведении земляных работ, один рабочий погиб, сообщает SamCity.

"30 ноября в Самарканде в 17.30 произошло обрушение грунта во время строительства магистрального трубопровода на пересечении улицы Рудаки с улицей Бустонсарой", - говорится в сообщении.

По последним данным, под завалами оказались двое рабочих, один из них погиб.

Мужчина 1997 года рождения в результате тяжелых телесных повреждений был доставлен в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, а вот второй рабочий 1981 года рождения скончался на месте происшествия.

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Работы на данном участке вели сотрудники подрядной организации ООО "Стапласт".

В настоящее время выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств несчастного случая.