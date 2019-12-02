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Крушение самолета с узбекистанцами в Канаде: расследование продолжается

Крушение самолета с узбекистанцами в Канаде: расследование продолжается

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В настоящее время совместно с властями Канады предпринимаются усилия по завершению опознания тел погибших и скорейшей их выдачи родственникам.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Обломки самолета, разбившегося с узбекистанцами в Торонто, доставлены в специальный центр для анализа, сообщает МИД Узбекистана.

"Зона произошедшего полностью обследована соответствующими структурами, все обломки самолета доставлены в специальный центр расследования для тщательного анализа в Торонто", - говорится в сообщении.

В настоящее время совместно с властями Канады предпринимаются усилия по завершению опознания тел погибших и скорейшей их выдачи родственникам.

Посольством также поддерживаются тесные контакты с представителями МИД и правоохранительными органами Канады, родными и близкими погибших в авиакатастрофе, узбекской диаспорой в Торонто и штате Техас.

Уроженцы Узбекистана разбились на частном самолете в Канаде
Twitter / TSB of Canada
Уроженцы Узбекистана разбились на частном самолете в Канаде

Уже сегодня, 2 декабря, посол Узбекистана Жавлон Вахабов проведет в Торонто встречи с представителями Канадского совета по безопасности на транспорте и местными следственными органами.

Согласно последней информации, в адрес посольства поступают слова соболезнования со всего мира.

Временный поверенный в делах Канады в Узбекистане Анник Гуле от имени всех канадцев выразила искренние сочувствия родным и близким погибших в авиакатастрофе и подтвердила готовность посольства оказать всяческую помощь и необходимое содействие.

Со стороны представителей узбекской диаспоры, проживающих в США и Канаде, оказывается всемерная поддержка усилиям посольства Узбекистана.

Уроженцы Узбекистана разбились на частном самолете в Канаде >>

Напомним, уроженцы Узбекистана Отабек Облокулов и Бобомурод Набиев, а также члены их семей, погибли в результате крушения частного легкомоторного самолета в провинции Онтарио (Канада).

Инцидент произошел 27 ноября, на следующий день о нем написали местные СМИ.

По данным посольства Узбекистана в Вашингтоне, самолетом управлял Отабек Облокулов, который вместе с супругой, тремя детьми и другими родственниками летел из Торонто в Кингстон на выходные.

Теги:
посольство, Авиакатастрофа, смерть, список погибших, погибшие, трагедия, крушение самолета, самолет, Самолет, Торонто, США, США, Узбекистанцы, Происшествие



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