11:38 02 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Огонь

В Петербурге водитель из Узбекистана эвакуировал 50 человек из горящего автобуса - видео

Pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images//1271/13/12711344.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191202/12919175/V-Peterburge-voditel-iz-Uzbekistana-evakuiroval-50-chelovek-iz-goryaschego-avtobusa---video.html

В воскресенье на Приморском шоссе Санкт-Петербурга загорелся автобус, в котором находилось полсотни пассажиров. Никто не пострадал благодаря оперативным и грамотным действиям водителя из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Как рассказали в пресс-службе ОАО "Третий парк", автобус №211 двигался по стандартному маршруту. За рулем находился 43-летний уроженец Узбекистана, который работает на предприятии уже три года. В 11.40 автобус отъехал от метро "Черная речка", а около 12.00 водитель увидел в зеркале заднего вида клубы черного дыма, которые тянулись за машиной.

Водитель не растерялся и остановил автобус у гостиницы "Балтиец", после чего открыл все двери салона и объявил об эвакуации. Пассажиры благополучно покинули горящий автобус. В это время водитель пытался самостоятельно тушить пламя при помощи огнетушителей, однако ему это не удалось.

"К сожалению, как показывает практика, если автобус начинает гореть, то потушить его такими локальными средствами, как огнетушитель, практически невозможно. Это проверено", – рассказали в пресс-службе автобусного парка.

В компании подтвердили, что пострадавших в результате происшествия нет. Покинувшие автобус пассажиры спаслись благодаря грамотным действиям и оперативности водителя.

Пожар потушили прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС, а пассажиры уехали на следующем автобусе.

Сейчас проводится проверка происшествия, сообщает spbdnevnik.ru.

По теме

Траур в Забайкалье: страшное ДТП унесло жизни 19 человек - фото
Три человека погибли в ДТП в Бухарской области
Крупное ДТП под Оренбургом: среди погибших граждане Узбекистана
Теги:
пассажиры, пожар, автобус, Россия, Санкт-Петербург, узбекистанец



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые яркие кадры ноября от Sputnik – фотолента
Армейский полумарафон в честь Дня Конституции Узбекистана
Как по Ташкенту генералы бежали: полумарафон ко Дню Конституции — видео
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться