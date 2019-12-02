В Петербурге водитель из Узбекистана эвакуировал 50 человек из горящего автобуса - видео

В воскресенье на Приморском шоссе Санкт-Петербурга загорелся автобус, в котором находилось полсотни пассажиров. Никто не пострадал благодаря оперативным и грамотным действиям водителя из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Как рассказали в пресс-службе ОАО "Третий парк", автобус №211 двигался по стандартному маршруту. За рулем находился 43-летний уроженец Узбекистана, который работает на предприятии уже три года. В 11.40 автобус отъехал от метро "Черная речка", а около 12.00 водитель увидел в зеркале заднего вида клубы черного дыма, которые тянулись за машиной.

Водитель не растерялся и остановил автобус у гостиницы "Балтиец", после чего открыл все двери салона и объявил об эвакуации. Пассажиры благополучно покинули горящий автобус. В это время водитель пытался самостоятельно тушить пламя при помощи огнетушителей, однако ему это не удалось.

"К сожалению, как показывает практика, если автобус начинает гореть, то потушить его такими локальными средствами, как огнетушитель, практически невозможно. Это проверено", – рассказали в пресс-службе автобусного парка.

В компании подтвердили, что пострадавших в результате происшествия нет. Покинувшие автобус пассажиры спаслись благодаря грамотным действиям и оперативности водителя.

Пожар потушили прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС, а пассажиры уехали на следующем автобусе.

Сейчас проводится проверка происшествия, сообщает spbdnevnik.ru.