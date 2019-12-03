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Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways

Самолет UzAirways совершил экстренную посадку в Самаре

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191203/12931167/Samolet-Uzbekistan-airways-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-Samare.html

Одному из пассажиров – гражданину Узбекистана – во время полета неожиданно стало плохо, однако после приземления мужчина отказался от госпитализации.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Самолет Uzbekistan airways совершил экстренную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба Генконсульства Узбекистана в Казани.

Инцидент произошел в понедельник. Авиалайнер совершал рейс HY-607 по маршруту Бухара-Москва (Внуково), однако в середине полета одному из пассажиров внезапно стало плохо.

Машины спасательных служб на взлетной полосе
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Из-за этого самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Самаре. Как рассказали в пресс-службе МИД, после того как самолет сел, узбекистанцу оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался "в связи с нормализацией состояния его здоровья".

Известно, что пассажир все же решил продолжить путь, так как сейчас он чувствует себя нормально. Однако теперь мужчина сделал выбор в пользу наземного транспорта.

За последние несколько недель это уже не первый случай вынужденных посадок самолетов из-за ухудшения здоровья пассажиров. Последний случай произошел 16 ноября, когда летевший из Самарканда в Стамбул борт вынужденно приземлился в аэропорту Минеральных Вод.Тогда пассажира госпитализировали, а лайнер продолжил свой путь.

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Теги:
здоровье, Самолет, посадка, Самара, Россия, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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