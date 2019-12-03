Самолет UzAirways совершил экстренную посадку в Самаре

Одному из пассажиров – гражданину Узбекистана – во время полета неожиданно стало плохо, однако после приземления мужчина отказался от госпитализации.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Самолет Uzbekistan airways совершил экстренную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба Генконсульства Узбекистана в Казани.

Инцидент произошел в понедельник. Авиалайнер совершал рейс HY-607 по маршруту Бухара-Москва (Внуково), однако в середине полета одному из пассажиров внезапно стало плохо.

Из-за этого самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Самаре. Как рассказали в пресс-службе МИД, после того как самолет сел, узбекистанцу оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался "в связи с нормализацией состояния его здоровья".

Известно, что пассажир все же решил продолжить путь, так как сейчас он чувствует себя нормально. Однако теперь мужчина сделал выбор в пользу наземного транспорта.

За последние несколько недель это уже не первый случай вынужденных посадок самолетов из-за ухудшения здоровья пассажиров. Последний случай произошел 16 ноября, когда летевший из Самарканда в Стамбул борт вынужденно приземлился в аэропорту Минеральных Вод.Тогда пассажира госпитализировали, а лайнер продолжил свой путь.