21:33 03 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
В Ташкентской области разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия

В Ташобласти неизвестный сбил пешехода и бросил его умирать на дороге

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
87 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1293/22/12932215.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191203/12932132/V-Tashoblasti-neizvestnyy-sbil-peshekhoda-i-brosil-ego-umirat-na-doroge.html

Во время осмотра места происшествия, помимо прочего, были изъяты: передний бампер и другие части машины, на которой передвигался неизвестный, а также частицы краски автомобиля белого цвета.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Ташкентской области разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

По данным Следственного департамента при МВД Узбекистана, инцидент произошел ранним утром 2 декабря на шестом километре автодороги "Ташкент – Алмалык", пролегающей по территории Ахангаранского района. Неизвестный сбил 53-летнего А. В. и уехал, не оказав пострадавшему первую помощь. Мужчина умер на дороге.

Во время осмотра места происшествия, помимо прочего, были изъяты: передний бампер и другие части машины, на которой передвигался неизвестный, а также частицы краски автомобиля белого цвета.

Грузовик сбил супружескую пару в Бухаре
© Следственный департамент при МВД
Грузовик сбил супружескую пару на пешеходном переходе в Бухаре
Следственный отдел при ОВД Ахангаранского района возбудил дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека") и части 2 статьи 117 ("Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, повлекшее смерть человека") Уголовного кодекса.

Идет предварительное следствие. Назначены необходимые экспертизы, ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению автомобиля–участника ДТП и водителя.

Граждан, ставших свидетелями этого инцидента или имеющих какую-либо информацию о происшествии и его участниках, просят обратиться в местные органы ОВД. Позвонить можно по следующим номерам: 0-370-762-41-21; 0-370-762-41-22; 71-231-46-26.

Теги:
Ташкентская область, пешеход, водитель, смерть



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Отабек Умаров
Миллион подписчиков и друзья-селебы: чем знаменит зять Мирзиёева
Путин: необходимо наращивать боевые возможности флота
Путин потребовал усилить российский флот – видео
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться