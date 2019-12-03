В Ташобласти неизвестный сбил пешехода и бросил его умирать на дороге

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Ташкентской области разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
По данным Следственного департамента при МВД Узбекистана, инцидент произошел ранним утром 2 декабря на шестом километре автодороги "Ташкент – Алмалык", пролегающей по территории Ахангаранского района. Неизвестный сбил 53-летнего А. В. и уехал, не оказав пострадавшему первую помощь. Мужчина умер на дороге.
Во время осмотра места происшествия, помимо прочего, были изъяты: передний бампер и другие части машины, на которой передвигался неизвестный, а также частицы краски автомобиля белого цвета.
Идет предварительное следствие. Назначены необходимые экспертизы, ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению автомобиля–участника ДТП и водителя.
Граждан, ставших свидетелями этого инцидента или имеющих какую-либо информацию о происшествии и его участниках, просят обратиться в местные органы ОВД. Позвонить можно по следующим номерам: 0-370-762-41-21; 0-370-762-41-22; 71-231-46-26.