В Ташобласти неизвестный сбил пешехода и бросил его умирать на дороге

Во время осмотра места происшествия, помимо прочего, были изъяты: передний бампер и другие части машины, на которой передвигался неизвестный, а также частицы краски автомобиля белого цвета.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Ташкентской области разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

По данным Следственного департамента при МВД Узбекистана, инцидент произошел ранним утром 2 декабря на шестом километре автодороги "Ташкент – Алмалык", пролегающей по территории Ахангаранского района. Неизвестный сбил 53-летнего А. В. и уехал, не оказав пострадавшему первую помощь. Мужчина умер на дороге.

Во время осмотра места происшествия, помимо прочего, были изъяты: передний бампер и другие части машины, на которой передвигался неизвестный, а также частицы краски автомобиля белого цвета.

Следственный отдел при ОВД Ахангаранского района возбудил дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека") и части 2 статьи 117 ("Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, повлекшее смерть человека") Уголовного кодекса.

Идет предварительное следствие. Назначены необходимые экспертизы, ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению автомобиля–участника ДТП и водителя.

Граждан, ставших свидетелями этого инцидента или имеющих какую-либо информацию о происшествии и его участниках, просят обратиться в местные органы ОВД. Позвонить можно по следующим номерам: 0-370-762-41-21; 0-370-762-41-22; 71-231-46-26.