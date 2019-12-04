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Сканер в зоне таможенного контроля международного

В Сурхандарьинской области 56-летняя женщина избила таможенника

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191204/12934601/56-letnyaya-zhenschina-izbila-tamozhennika-v--Surkhandarinskoy-oblasti.html

Предприниматель оскорбила таможенника и нанесла ему травмы ударами по голове и лицу. Ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Сурхандарьинской области женщина нанесла телесные повреждения сотруднику таможенной службы, сообщает Uz24.

"На пограничном посту "Чумчуклижар" в Сариосийском районе Сурхандарьинской области женщина Ф. К. (1963 года рождения) оказала сопротивление сотруднику таможни Л. Х., находящегося при исполнении служебных обязанностей, оскорбляя его, и нанесла травмы ударами по голове и лицу", - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура Сариасинского района возбудила уголовное дело против Ф. К. по части 1 статьи 219 Уголовного кодекса.

Ведется расследование.

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За один год пострадало более 340 медицинских работников, однако только в 40 случаях применялись меры наказания.

 

Теги:
Происшествие, таможенный досмотр, таможенники, Таможня, Таможня, женщина-предприниматель, женщина, избиение, нападение, Сурхандарьинская область, Узбекистан, Узбекистан



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