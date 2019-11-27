Сколько нападений происходит на врачей скорой помощи в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Сегодня, 27 ноября, представители Минздрава Узбекистана озвучили случаи нападения на врачей скорой помощи в цифрах.
"В 2017-2019 годах было зафиксировано 266 случаев нападения на врачей системы экстренной и скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В Карши избили женщину – врача скорой помощи >>
Согласно информации, при этом пострадало более 340 медицинских работников, однако только в 40 случаях применялись меры наказания.
"К сожалению, наше министерство не имеет полномочий правовой оценки преступлений, их выяснения и применения наказаний", - отмечает пресс-служба ведомства.
Анализы показывают, что в действующем уголовном законодательстве меры ответственности за нападение на выполняющего свой служебный долг медицинского работника, нанесение ему телесного повреждения относительно легкие.
В Узбекистане ужесточат наказание за нападение на медиков >>
В то время, когда происходят такие случаи с сотрудниками правоохранительных органов, виновные лица четко отвечают перед законом.
Исходя из этого, с целью усиления ответственности за подобные незаконные действия по инициативе Министерства здравоохранения при помощи Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан был разработан проект закона "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан".
Как защитить врачей от нападений на работе – мнение медицинского юриста >>
Законодательная палата Олий Мажлиса в первом чтении приняла данный законопроект. Сейчас этот документ специалистами сферы и экспертами готовится ко второму чтению.