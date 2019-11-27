Сколько нападений происходит на врачей скорой помощи в Узбекистане

С целью усиления ответственности за подобные незаконные действия был разработан проект закона "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Сегодня, 27 ноября, представители Минздрава Узбекистана озвучили случаи нападения на врачей скорой помощи в цифрах.

"В 2017-2019 годах было зафиксировано 266 случаев нападения на врачей системы экстренной и скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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Согласно информации, при этом пострадало более 340 медицинских работников, однако только в 40 случаях применялись меры наказания.

"К сожалению, наше министерство не имеет полномочий правовой оценки преступлений, их выяснения и применения наказаний", - отмечает пресс-служба ведомства.

Анализы показывают, что в действующем уголовном законодательстве меры ответственности за нападение на выполняющего свой служебный долг медицинского работника, нанесение ему телесного повреждения относительно легкие.

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В то время, когда происходят такие случаи с сотрудниками правоохранительных органов, виновные лица четко отвечают перед законом.

Исходя из этого, с целью усиления ответственности за подобные незаконные действия по инициативе Министерства здравоохранения при помощи Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан был разработан проект закона "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан".

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Законодательная палата Олий Мажлиса в первом чтении приняла данный законопроект. Сейчас этот документ специалистами сферы и экспертами готовится ко второму чтению.