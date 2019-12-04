В Бухарской области мошенник обещал знакомому дубликат диплома за $100

По данным информационной службы областного УВД, мужчину задержали в момент получения денег. На его руках остались следы химического вещества, которыми были обработаны купюры.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Бухаре возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обещавшего за крупную сумму сделать дубликат диплома об образовании. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Злоумышленник, 61-летний житель Вабкентского района Бухарской области, заверил знакомого, что сможет помочь ему получить диплом об окончании местного профессионального колледжа бытовых услуг. Свои услуги он оценил в 100 долларов США и 150 тысяч сумов.

Знакомый, заподозрив, что его хотят обмануть, обратился с заявлением в правоохранительные органы. По данным информационной службы областного УВД, мужчину задержали в момент получения денег. На его руках остались следы химического вещества, которыми были обработаны купюры.

В отношении злоумышленника возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о мошенничестве и даче взятки.

В Карши декан угрозами вымогал у студентов деньги >>>