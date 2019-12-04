13:54 04 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Конверт с долларовыми купюрами

В Бухарской области мошенник обещал знакомому дубликат диплома за $100

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
Получить короткую ссылку
3010
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1293/51/12935130.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191204/12935045/V-Bukharskoy-oblasti-moshennik-obeschal-znakomomu-dublikat-diploma-za-100.html

По данным информационной службы областного УВД, мужчину задержали в момент получения денег. На его руках остались следы химического вещества, которыми были обработаны купюры.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Бухаре возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обещавшего за крупную сумму сделать дубликат диплома об образовании. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Злоумышленник, 61-летний житель Вабкентского района Бухарской области, заверил знакомого, что сможет помочь ему получить диплом об окончании местного профессионального колледжа бытовых услуг. Свои услуги он оценил в 100 долларов США и 150 тысяч сумов.

Знакомый, заподозрив, что его хотят обмануть, обратился с заявлением в правоохранительные органы. По данным информационной службы областного УВД, мужчину задержали в момент получения денег. На его руках остались следы химического вещества, которыми были обработаны купюры.

В отношении злоумышленника возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о мошенничестве и даче взятки.

В Карши декан угрозами вымогал у студентов деньги >>>

Теги:
уголовное дело, мошенник, мошенничество, диплом, Бухара



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Отабек Умаров
Миллион подписчиков и друзья-селебы: чем знаменит зять Мирзиёева
Путин: необходимо наращивать боевые возможности флота
Путин потребовал усилить российский флот – видео
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться