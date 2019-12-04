19:11 04 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Мусульманские паломники совершают хадж

Власти Саудовской Аравии депортировали 14 паломников из Узбекистана

© AP Photo / Khalid Mohammed
Происшествия
Получить короткую ссылку
172 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/283/36/2833604.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191204/12942391/Vlasti-Saudovskoy-Aravii-deportirovali-14-palomnikov-iz-Uzbekistana.html

Сотрудники Генконсульства в Джидде и представители "Узбекистон хаво йуллари" в Саудовской Аравии помогли паломникам вернуться в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Власти Саудовской Аравии отправили на родину 14 узбекистанцев, которые пытались совершить умру (малый хадж) по поддельным визам. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по делам религий при Кабмине республики.

Власти РУз впервые рассказали о депортации такой большой группы паломников.

"Турфирма оформила паломникам поддельные визы и отправила их в Саудовскую Аравию. По данным саудовской пограничной службы, их визы были аннулированы, а сами граждане депортированы из страны", — говорится в публикации.

Сотрудники Генерального консульства в Джидде и представители "Узбекистон хаво йуллари" в Саудовской Аравии помогли паломникам вернуться в Ташкент

Началась проверка деятельности турфирмы.

Напомним, правительство Узбекистана в январе отменило квоту на умру для паломников в Саудовскую Аравию, которая в прошлом году составляла 10 тысяч человек. Квота на большой хадж на 2019 год сохранена на уровне 7,2 тысячи человек.

Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, депортация, Саудовская Аравия, паломничество



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Смех и танцы: открытие ГУМ-катка в Москве - фотолента
Путин: приближение НАТО к границам России угрожает безопасности страны
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой России – видео
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться