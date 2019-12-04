Власти Саудовской Аравии депортировали 14 паломников из Узбекистана

Сотрудники Генконсульства в Джидде и представители "Узбекистон хаво йуллари" в Саудовской Аравии помогли паломникам вернуться в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Власти Саудовской Аравии отправили на родину 14 узбекистанцев, которые пытались совершить умру (малый хадж) по поддельным визам. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по делам религий при Кабмине республики.

Власти РУз впервые рассказали о депортации такой большой группы паломников.

"Турфирма оформила паломникам поддельные визы и отправила их в Саудовскую Аравию. По данным саудовской пограничной службы, их визы были аннулированы, а сами граждане депортированы из страны", — говорится в публикации.

Сотрудники Генерального консульства в Джидде и представители "Узбекистон хаво йуллари" в Саудовской Аравии помогли паломникам вернуться в Ташкент

Началась проверка деятельности турфирмы.

Напомним, правительство Узбекистана в январе отменило квоту на умру для паломников в Саудовскую Аравию, которая в прошлом году составляла 10 тысяч человек. Квота на большой хадж на 2019 год сохранена на уровне 7,2 тысячи человек.