На газовом месторождении в Бухаре участились случаи воровства

При очередном осмотре месторождения Чандыр, сотрудниками была обнаружена врезка в газопроводе из которой был изъят шланг длиной около 250 метров. Проект по добыче газа в регионе реализуется совместно с Узбекнефтегаз и GPD ("дочка" Газпром).

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В Бухарской области на месторождении "Чандыр"-"Южный Кемачи" выявлен факт незаконной врезки в линию газопровода.

При ежедневном обходе вдоль линии газопровода, длиной в 57 км, промысловая служба месторождения СП ООО "Natural Gas-Stream" обнаружила незаконную врезку на 9,2-м километре газопровода.

Сотрудники службы изъяли из врезки полиэтиленовый шланг диаметром 32 мм и длиной около 250 метров.

По данному факту руководство СП ООО "Natural Gas-Stream" обратилось в местные правоохранительные органы. Специалисты компании, на данный момент, ликвидировали последствия незаконной врезки, с соблюдением всех норм ведения работ на газопроводе высокого давления.

Как следует из информации, это не первый случай правонарушения. Руководство СП ООО "Natural Gas-Stream" и ранее обращалось в местное отделение УВД по поводу фактов незаконной врезки в этот же газопровод.

"Начиная с 2017-го это четвертый зафиксированный компанией случай повреждения работы газопровода, что, в конечном итоге, ведет к перебоям с газоснабжением местного населения и наносит ущерб экономике республики", говорится в сообщении компании.

Natural Gas Stream создана в 2016 году совместно с компанией Gas Project Development Central Asia ("дочернее предприятие" Gazprom International) и АО "Узбекнефтегаз" для проведения геологоразведочных работ и разработки газовых месторождений в Устюртском регионе. Компания ведет геологоразведку на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разрабатывает месторождения Урга, Акчалакской и Чандырской группы.

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