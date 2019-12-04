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Ограбление аптеки в Чиланзарском районе Ташкента

Злодеи в медицинских масках: трое парней ограбили аптеку в Ташкенте

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191204/12943692/Zlodei-v-meditsinskikh-maskakh-troe-parney-ograbili-apteku-v-Tashkente.html

Злоумышленники проникли в помещение, ударили в лицо 28-летнего аптекаря и вынесли с собой около 18 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Три молодых человека ограбили аптеку в Чиланзарском районе Ташкента, сообщает следственный департамент при МВД Узбекистана.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Инцидент произошел ночью 21 ноября. Около 01.10 группа из трех молодых людей 23-х, 25-ти и 26-ти лет решила ограбить местную аптеку.

Злоумышленники надели медицинские маски, ворвались в помещение и начали погром. Начали они с того, что ударили по лицу 29-летнего аптекаря. После этого преступники отобрали сумку с деньгами и забрали выручку из кассы. Ущерб составил около 18 миллионов сумов.

Затем молодые люди спешно скрылись с места преступления, однако в скором времени их вычислили и задержали.

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Сейчас злоумышленники заключены под стражу. Они обвиняются по статье "Разбой, с противоправным проникновением в жилище".

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Теги:
ограбление, Узбекистан, Ташкент, аптека



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