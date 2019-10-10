"Будь ты проклят!": миришкорский хоким обвинил мужчину в краже кукурузы

После всех оскорбительных фраз хоким все же записал видеообращение к мужчине и извинился, напоминая, что кто, как не он, должен заботиться об экспортном потенциале страны.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Равшан Комилов оскорбляет и обвиняет в краже мужчину, собиравшего с внуками кукурузу на чужом поле, сообщает "Газета.уз".

Видеозапись уже облетела Сеть. Причем снимаем все сам хоким.

"Вы и внуков учите воровству? Что "хай"? Что "хоким-бува"? Почему воруешь? Тебе не стыдно, дружище? Бедный предприниматель посадил кукурузу, он будет экспортировать. Экспорт района лежит на его плечах. Что "внуки"? Будь ты проклят! Возьми это! Бессовестный, пусть твоя совесть сгниет! Ненасытный! Лучше умри с голоду, умри с голоду!" — сказал он.

Более того, Равшан Комилов заявляет, что "лучше бы он повесился, чем воровал".

Вечером в среду хоким записал видеообращение, где заявил, что "кто, как не он, должен заботиться об экспортном потенциале района", а потом все же попросил прощения.

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"Как хоким я должен думать об этом, думать о предпринимателе. Но неправильно, что я со злости использовал нецензурные слова. Как хоким, руководитель я не должен был это делать. Поэтому я, прижимая руку к груди, прошу прощения у народа и обещаю, что не повторю эту ошибку", — сказал он.

Прокуратура Кашкадарьинской области уже начала проверку по данному факту.