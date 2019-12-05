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Пожар в Андижане

Отравления и сгоревшие квартиры: последствия взрыва в многоэтажке в Андижане

Следственный департамент
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191205/12944874/Otravleniya-i-sgorevshie-kvartiry-posledstviya-vzriva-v-mnogoetazhke-v-Andizhane.html

В результате пожара были повреждены 8 квартир многоэтажного дома, 11 жителей пострадали от отравления термодеструктивными продуктами.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Стали известны последние подробности взрыва, который произошел днем в среду в четырехэтажном доме в Андижане, сообщает Следственный департамент Узбекистана.

"4 декабря, примерно в 14:05 часов, в квартире 30-летнего Д.С., расположенной в одном из многоэтажных домов 2 микрорайона города Андижана, без присмотра был оставлен газовый насос, в результате чего образовавшаяся в квартире в большом количестве газо-воздушная смесь возгорелась и произошел пожар", - говорится в сообщении.

Согласно новой информации, в результате пожара были повреждены 8 квартир многоэтажного дома, 11 жителей с отравлениями термодеструктивными продуктами были доставлены в медицинское учреждения.

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Андижане, есть пострадавшие >>

Также известно, что среди пострадавших три несовершеннолетних. Жертв нет.

В настоящее время Следственным отделом при УКД ОВД города Андижана ведется доследственная проверка.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Андижанская область, Андижан, жилой дом, тушение пожара, пожарные, пожар



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