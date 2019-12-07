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Аптека, стулья, ресторан: массовая драка в Ташкенте попала на видео

В нескольких районах Ташкента провели рейды по аптекам

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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На данный момент в отношении работников аптек также возбуждены уголовные дела по статье 251-1 Уголовного кодекса. Работа в данном направлении продолжается и обеспечивается соблюдение принципа неотвратимости ответственности за содеянное.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Ташкенте задержали продавцов из аптек, которые продавали сильнодействующие препараты без истребования специального рецепта, сообщает ГУВД Ташкента.

"Специального фармацевтического образования работники аптек не имеют. В ходе осмотра аптеки в Яккасарайском было обнаружено и изъято 420 таблеток "Регапена", - говорится в сообщении.
По вышеуказанному факту в отношении двух работников аптеки было возбуждено уголовное дело по статье 251-1 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Кроме того, аналогичные факты преступной деятельности были выявлены в одной из аптек Учтепинского района, где обнаружено и изъято 658 таблеток "Регапена".

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В другой аптеке в Чиланзарском районе сотрудники ГУВД Ташкента и департамента при Генеральной прокуратуре обнаружили и изъяли 77 таблеток "Регапена" и в общей сложности 36 таблеток других сильнодействующих лекарственных препаратов.

На данный момент в отношении работников аптек также возбуждены уголовные дела по статье 251-1 Уголовного кодекса. Работа в данном направлении продолжается и обеспечивается соблюдение принципа неотвратимости ответственности за содеянное.

Теги:
лекарство, лекарства, лекарств, аптека, Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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